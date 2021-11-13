الجيزة: تطوير كوبري الجيزة والساحل وتجميل نفق عباس

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ مخطط تطوير وصيانة ورفع كفاءة الأنفاق والكباري والمحاور لتحسين الحركة المرورية بعدد من القطاعات الحيوية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لما لها من أهمية مرورية كبيرة.

وتابع محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الطرق بتنفيذ صيانة ووضع طبقة الايبوكسي لكوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدي لشارع مراد ضمن مراحل الصيانة التي شهدها الكوبري خلال الشهور الماضية، استعدادا لفصل الشتاء لتسهيل حركة سير المواطنين دون أية معوقات حيث تم تنفيذ الأعمال بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.

كما تابع المحافظ، تنفيذ أعمال طلاء وتطوير نفق عباس بحي جنوب الجيزة ليظهر بالشكل الحضاري اللائق لتتماشى مع أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

واطلع محافظ الجيزة، على الموقف النهائي لاستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة استكمالا لمجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها محافظة الجيزة والذي تم تنفيذه بإشراف من مديرية الطرق بالمحافظة.