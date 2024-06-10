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يحيى الفخرانى يطالب بقانون لضبط استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمل الفنانين

04:28 ص الإثنين 10 يونيو 2024

يحيي الفخراني

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كتب- نشأت على:
أكد الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مجال الذكاء الاصطناعي، وقال عقب انتهاء كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بالمجلس: "سعدت جدا عندما قالت الوزير حق الأداء العام لأنه معمول به في الخارج بمعظم دول العالم، ويجب أيضا مراعاة حق الأداء العلنى للممثل أيضا، كما يتم مراعاته للمؤلف والمبدع، وذلك في إطار الحديث عن حماية الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".

وتابع الفخراني في حديثه عن الذكاء الاصطناعي، قائلا: "أكل عيشنا كفنانين يعتمد على علاقتك بالجمهور وليس بالوزير ولا الدولة".

وواصل: "إذا أحبك الجمهور صرت نجما كبيرا ماحبكش لو كنت مين، والآن لو حد عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لأى فنان وبطبيعة البشر فإنهم يحبون السلبى، لذلك يجب أن يراعي القانون التطورات ليس بعد وقوع الحدث لكن من قبله".

يحيى الفخرانى الذكاء الاصطناعى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مجلس الشيوخ
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