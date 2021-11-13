كهرباء وصرف صحي.. 10 أنشطة لـ"حياة كريمة" في قرى الأقصر

(مصراوي):​

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة "حياة كريمة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حصاد نشاط المبادرة في مركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

وقالت المبادرة، إن ذلك يأتي في إطار متابعة المشروعات الجاري العمل بها في قرى مبادرة "حياة كريمة" بالمركزين كالآتي:

1- استمرار أعمال إنشاء موزع الكهرباء الجديد بقرية الرياينة مركز أرمنت.

2- إنشاء موزع الكهرباء الجديد بقرية الكيمان مركز إسنا.

3- توريد المهمات الخاصة بتطوير شبكات الجهد المنخفض والجهد المتوسط للكهرباء، وأعمال تغيير المحولات الكهربائية واستبدالها بأكشاك كهربائية حديثة بقرى مركز أرمنت ومركز إسنا.

4- استمرار العمل في محطة التجميع الوسيطة للصرف الصحي بقرية النمسا.

5- صب القواعد الخرسانية لإنشاء وحدة إسعاف القرايا مركز إسنا.

6- إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب الرئيسية ومد شبكات الصرف الصحي بقرية توماس الوسطى مركز إسنا.

7- حفر الأساسات لإنشاء المدرسة الإعدادية في نجع القضا قرية الشغب.

8- بدء أعمال الحفر الخاصة بإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبدالسلام للتعليم الأساسي بقرية النمسا.

9- أعمال شبكات الصرف الصحي بقرية ترعة ناصر مركز إسنا.

10- أعمال الاختبار المائي لشبكات انحدار الصرف الصحي بقرية كومير مركز إسنا.