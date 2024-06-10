هل سيتم وقف تخفيف الأحمال خلال إجازة عيد الأضحى.. مصدر يكشف الحقيقة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجلس الوزراء، هو المنوط به وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن القرار ربما يتم إعلانه خلال أيام، نتيجة الإجازة التى ستوفر من استهلاك الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والخاصة التى تعتمد على التيار الكهربائي بنسب متزايدة خلال الفترة الحالية نظرا لإرتفاع درجات الحرارة..

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، إلى أن وقف العمل بتخفيف الأحمال وارد جدا خلال الإجازة شريطة أن يتم التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء فى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من كميات الوقود اللازمة والغاز الطبيعي لتوليد الطاقة اللازمة خلال فترة العيد التى تبلغ ٩ أيام متواصلة.

وشدد على أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية مستمرة فى تنفيذ خطة التخفيف لحين إعلان مجلس الوزراء العمل بالخطة خلال الإجازة أو توقفها.