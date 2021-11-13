الأرصاد: استمرار السحب المنخفضة الممطرة على سوهاج

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استمرار السحب المنخفضة الممطرة على سوهاج ومن المتوقع تكاثر السحب الممطرة على قنا، يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة الناتج من الهواء الهابط من أسفل السحابة.

يذكر أن أسوان شهدت حالة من القلق والخوف عاشها عندما شاهدوا وسمعوا لأول مرة البرق والرعد في سماء محافظهم، ورأوا هطول الأمطار بغزارة مما جعلهم يخشون تحول الأمطار لسيول كما حدث عام 2010.

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات عن انهيار 7 منازل مبنية من الطوب اللبن بسبب الأمطار، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء وقرى محافظة أسوان بسبب سقوط بعض أعمدة الضغط العالي، وغرق معظم الشوارع بمياه الأمطار وسقوط الأشجار بالطريق الزراعي، ولم تتلقى الغرفة أي بلاغات عن وفيات بسبب سوء الأحوال الجوية.