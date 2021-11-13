تحديث السكة الحديد.. الوزير: نظام إلكتروني يحقق أعلى معدلات الأمان في العالم

كتب- مصراوي:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات بنها والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وسندنهور في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL 4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة يكون 178 كم في الخدمة من إجمالي 208 كم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا، وتم حتى الآن دخول 15 برجا رئيسيا في الخدمة وهم (قويسنا – بركة السبع – كفرالزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفرالدوار – قها - قليوب - سيدي جابر - شبرا – التوضيب - بنها)، و13 برجا ثانويا و69 مزلقانا، لافتا إلى أن برج إشارات بنها يتحكم في 78 سيمافورا ضوئيا، و70 موتور تحويلة.

وأضاف وزير النقل أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) وإدخال نظام إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأشار إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وتابع أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1900 كم بتكلفة 50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر 2021.