شاهد ممشى المنصورية السياحي في ثوبه الجديد.. فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو جديد للممشى السياحي بالمنصورية بعد الانتهاء من أعمال التطوير التي تمت فيه.

وقالت المحافظة: "ممشى المنصورية السياحي بمنطقة أهرامات الجيزة.. نعمل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد خلال الأسبوع الحاري، أعمال تجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بممشى المنصورية السياحي استكمالا لأعمال التطوير التي شهدها الممشى خلال المرحلة الماضية، مؤكدا على تنفيذ الصيانات الدورية له.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.