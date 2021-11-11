حريق مسرح الجيزويت.. وزيرة الثقافة توافق على المساهمة في إعادة البناء

(مصراوي):

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مسرح ستوديو ناصيبيان - جزويت القاهرة، لبحث سبل دعم الوزارة لإعادة بناء المسرح، ورافقها خلال الزيارة عدد من رؤساء القطاعات بالوزارة، بعد تعرض مسرح جزويت القاهرة لحريق مدمر أتى عليه بالكامل، ولم تكشف التحقيقات عن سببه حتى الآن حسب مسؤولي المسرح.

وفي بداية حديثه، قال الأب وليم سيدهم رئيس جمعية النهضة الثقافية والعلمية ــ جزويت القاهرة، إن وجود وزيرة الثقافة لتفقد حريق المسرح، برهانًا على وقوف الدولة جانب الفنون في مصر، بعد فجيعة حريق المسرح.

وأكمل: "جمعية النهضة تعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المعنية بالثقافة، منذ حوالي 24 عامًا، ووقعنا اتفاقية تعاون مع نقابة السينمائيين، وتبرعت النقابة لنا بالفعل بـ50 ألف جنيه".

وواصل: "خسائر المسرح تبلغ 5 ملايين جنيه، ووفق الدراسات المبدئية، فإن تكاليف إنشاء المسرح من جديد سوف يتكلف 7 ملايين جنيه".

وختم بقوله: "أطالب الوزارة بالمساهمة في دفع تكاليف المدربين بالمدرسة الذين يقومون بالتدريس لطلبة الجمعية في القاهرة وعدد من المحافظات، وتخصيص إيرادات حفل من حفلات دار الأوبرا المصرية، لإعادة بناء المسرح، ومخاطبة الجهات المعنية لإنهاء تراخيص البناء، وتخصيص الشارع الذي يقع به الاستوديو كجسر فني، مخاطبة رجال الأعمال للتبرع بإنشاء المسرح".

بدورها أعلنت وزيرة الثقافة، موافقتها على جميع المطالب السابقة، وقالت في كلمتها: "حضرت اليوم مع قيادات الوزارة، للمساهمة في إعادة بناء المسرح وتنفيذ عدد من النقاط والأفكار التي اتفقنا عليها من قبل".

وأضافت: "ستفتح وزارة الثقافة جميع مسارحها وأماكنها لأي نشاط تقدمه الجمعية سواء في القاهرة أو أي محافظة، حتى لا يتوقف أي نشاط للجمعية تم الاتفاق عليه من قبل".

وأكملت: "اقترح توقيع بروتوكول مع صندوق التنمية الثقافية، حتى يتم التعاون من أجل منح الجمعية جزء من المعدات الفنية التي فقدت خلال الحريق، ودعم إنشاء المسرح المحترق بمبلغ سوف نتفق عليه فيما بعد".

كما وافقت الوزيرة على تخصيص إيرادات حفل من حفلات الفنان عمر خيرت بدار الأوبرا لصالح إنشاء المسرح، مؤكدة أنه فنان كبير يعي قيمة التاريخ ولن يتأخر عن الدعم المطلوب، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بالشكل القانوني.

كما وافقت الوزيرة على طلب الجمعية بمخاطبة رجال الأعمال للمساهمة في إعادة بناء المسرح، على أن يتم تحويل المبالغ المالية من رجال الأعمال إلى الجمعية مباشرة.

وقال المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري: "سنرسل عددًا من المهندسين خلال الفترة المقبلة لوضع الرؤية الفنية حتى يتحول الشارع إلى جسر ثقافي".

جدير بالذكر أن مسرح الجيزويت المعروف باسم استديو ناصبيان هو ثاني أقدم استوديو في مصر تم إنشاؤه في عام 1937.