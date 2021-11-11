محافظ الجيزة يفتتح مشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور لصغار المزارعين في الواحات البحرية

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كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور بالواحات البحرية لصغار المزارعين بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه كمرحلة أولى وذلك من خلال التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بمنحة إماراتية بالتعاون مع جائزة خلفية الدولية وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح المحافظ، أن الثلاجة تشمل على ٦ غرف تبريد وتجميد بسعة ٤ آلاف طن لكلا منهم وبسعه إجمالية حوالى 24 ألف طن والتي ستساهم في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع التمور بالواحات البحرية وتدعيم سبل الحفظ والتخزين مما سيكون أحد العوامل المحفزة للمزارعين والمنتجين في زيادة إنتاجية التمور وتحقيق التنمية من خلال زيادة حجم التوزيع والتصدير للمنتج بكافه القطاعات.

وأشار إلى أنه تم توفير المحولات الكهربائية اللازمة للتشغيل بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليون جنية والتي ستساهم في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع التمور بالواحات البحرية وتدعيم سبل الحفظ والتخزين.

ونوه إلى أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال سلسلة القيمة المضافة للصناعة من إنشاء محطة فرز وتبريد وتصنيع وتعبئة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الجيزة، ومرافقية غرف التبريد التجميد المقامه وفقا لأعلى المواصفات التكنولوجية التى تضمن الحفاظ على جودة المنتج.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالجهود المبذولة لخروج المشروع على أكمل وجه وبإدخال التكنولوجيا الحديثة في قطاع التمور والمبردات المستخدمة والتى ستساهم في الحفاظ على المحاصيل ودعم عوامل التصدير للمنتج.

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.