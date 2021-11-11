وزيرة البيئة: مصر ملتزمة بطرح شواغل القارة الأفريقية على الصعيد العالمي

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاجتماع التنسيقي اليومي لوزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو "COP 26".

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للمجموعة الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لترشيح مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم "COP 27"، وأكدت على التزام مصر بأن يتضمن هذا المؤتمر شواغل وتحديات القارة الأفريقية والتركيز عليها ليكون مؤتمرا أفريقيا يخدم العالم أجمع.

وشددت وزيرة البيئة على دعم مصر الدائم والمستمر للقارة الأفريقية لمواجهة تحدياتها البيئية وخاصة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول الأفريقية على بناء قدراتها الوطنية وإعداد خططها الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى تحمل مصر توحيد الصوت الأفريقي منذ توليها رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والتفاوض باسم المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في 2015 واستمرارها في الدفاع عن مصالح القارة.