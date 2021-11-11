"أبوساطي" يبحث إنهاء إجراءات فرع هيئة الاعتماد والرقابة بالسويس

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الخميس، زيارة لمحافظة السويس؛ لإنهاء الإجراءات الإدارية وبحث التفاصيل الفنية الخاصة بالفرع الجديد للهيئة بالمحافظة تمهيدا لافتتاحه.

وخلال لقائه بالدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وجه "أبوساطي" التحية للواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس على توجيهاته بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد على فرع الهيئة بالمحافظة.

كما ناقش آليات تطبيق منظومة التأمين الشامل بالمحافظة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة داخل نطاق المحافظة والتي تخدم سكان السويس الذين يصل عددهم لـ 877,489 ألف نسمة.

وفي ذات السياق، التقى "أبوساطي" مع عدد من ممثلي شركة وادي النيل للمقاولات خلال تفقد موقع المقر الجديد حيث تم بحث الأعمال الخاصة بتشغيل ورفع كفاءة المقر الجديد للهيئة بالمحافظة تمهيدا لافتتاحه وذلك بمشاركة الدكتور سعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع.​