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القابضة للمطارات: تجديد نموذج استحقاق الجودة لشركة تكنولوجيا معلومات الطيران

11:29 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
القابضة للمطارات: تجديد نموذج استحقاق الجودة لشركة تكنولوجيا معلومات الطيران

الشركة القابضة للمطارات

كتب- محمد عبيد:

حصلت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران "افيت" على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج Capability Maturity Model Intergration CMMI وذلك من معهد هندسة البرمجيات الأمريكي SEI.

وأشاد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بحصول "افيت" على الشهادة، حيث تعد تتويجا لجهود العاملين بها.

وتم تجديد اعتماد الأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥ لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي عام 2024، وهو الاعتماد الخاص بالمطابقة لإجراءات العمل وجودة التشغيل وفق المعايير الدولية، وتضم مراجعة الإجراءات الخاصة بخدمات المتابعة والعمليات والتدريب والخدمات وإدارة المشروعات والخدمات الذكية، كما تضم الكروت الذكية والمبيعات المباشرة وهندسة البرمجيات.

وصرح المهندس هشام السعيد، رئيس شركة تكنولوجيا معلومات الطيران، بأن الشهادة تعد تتويجا لنجاحات متعددة تحققت هذا العام، وتضمنت الصيانة المتكاملة لأنظمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمطارات، وتشمل تشغيل وصيانة الأنظمة، حيث تعتمد عليها المطارات في نقل البيانات والمعلومات الخاصة بالركاب والمراقبة الأمنية، وكل ما يتعلق بتلك الأنظمة التي تستخدمها شركات الطيران، وتتضمن أنظمة المطارات وأنظمة التيار الخفيف وأنظمة الوسائط المتعددة وأنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الشبكات والبنية التحتية.

القابضة للمطارات افيت تكنولوجيا معلومات الطيران Capability Maturity Model Intergration CMMI

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