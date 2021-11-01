ياسمين فؤاد تلتقي وزيري البيئة والصناعة بالإمارات لمناقشة القضايا المشتركة

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مريم المهيري، وزيرة البيئة وتغير المناخ الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة الإماراتي، لبحث مجالات التعاون الثنائي البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في الشق الرئاسي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف ال٢٦ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تترأسه المملكة المتحدة بحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

وخلال اللقاء تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة لوزيرة البيئة الإماراتية على توليها حقيبة البيئة، متمنيه لها النجاح والتوفيق في هذا الملف الهام والحيوي.

وأكدت وزيرة البيئة على التعاون البناء والمثمر بين وزراتي البيئة المصرية والإماراتية، مشيرة إلى أنه في إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية فمن الممكن التعاون بين مصر والإمارات للخروج بمبادرة مشتركة لتغطية مؤتمرات تغير المناخ القادمة (cop27 و cop28).

وشددت على أن مصر والإمارات تتحدثان بصوت واحد قوي لصالح المنطقة العربية والعالم أجمع.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحق للإعداد لهذه المبادرة ذات الاهتمام المشترك ، كما تم مناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة.

ومن جانبه أكد الجانب الإماراتي على عمق العلاقات والنجاح البناء بين مصر والإمارات، مثمناً قدرات وإمكانيات جمهورية مصر العربية وبذلها أقصى الجهود لنجاح المؤتمر الحالي لتغير المناخ (cop26) والذي سيكون علامة بارزة في سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير للمناخ.

ورحب الجانب الإماراتي بالمبادرة المقترحة من جانب وزيرة البيئة المصرية، موضحين أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تلك المبادرة.