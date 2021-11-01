وزيرة الثقافة: القوى الناعمة بمختلف صورها أحد وسائل الترويج للحضارة المصرية

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن القوى الناعمة بمختلف صورها وسيلة لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب، مشيرة إلى أهمية دور الفنون في الترويج لمصر علي المستويين الإقليمي والدولي.

وتابعت أن الفكر والفن أحد أهم أدوات التعبير عن طبيعة وشخصية المجتمعات.

جاء ذلك عقب مشاركة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بفرقة بالية أوبرا القاهرة، في فعاليات معرض اكسبو دبي ضمن الاحتفال باليوم المصري، حيث تم تقديم ليلة مصرية ضمت ملامح من الفلكلور التراثى المصري من خلال تابلوهات فنية تألق خلالها عارضي فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل وتدريب الدكتورة لمياء زايد في استعراضات الصعيدي، مستخدمين العصا والملابس الصعيدية العريقة ورقصة الإسكندراني، التي تعد أشهر الرقصات التي صممها محمود رضا، وتعبر عن الثغر الباسم، ورقصة الحجالة بالموسيقي الشعبية البدوية، ورقصة الموشح التي تمزج بين الرقص الأندلسي والعربي، ورقصة النوبي المستمدة من الحضارة المصرية القديمة، ومنها طقوس الزواج واحتفالات الحصاد وفيضان النيل واحتفالات الميلاد وغيرها.

وتمكنت الفرقة من نقل جزء من ملامح التراث المميز للوطن كما عبرت عن جانبا من الهوية المتفردة للفنون والثقافة المصرية.​