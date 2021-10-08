حزب حماة الوطن يشارك مواطني الجيزة الاحفتال بذكرى انتصارات أكتوبر - صور

مصراوي

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، برئاسة نافع عبد الهادي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وأمين التنظيم اللواء محمد الكيلاني، حملة لنشر التهنئة بين المواطنين بمناسبة الذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد.

وامتلأت شوارع محافظة الجيزة بمختلف مدنها بانرات الدعاية للتهنئة المواطنين بالذكرى الخالدة للحرب أكتوبر المجيد.

وأعلن الحزب في بيان له، مشاركة المواطنين الاحتفالات القومية دائما وأبدا وعلى رأسها أعياد 6 أكتوبر وعيد الشرطة وعيد تحرير سيناء.