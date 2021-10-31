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"دستورية النواب" توافق على اتفاقيتين لشراء آلات لصالح هيئة السكك الحديد

10:17 م الأحد 31 أكتوبر 2021
"دستورية النواب" توافق على اتفاقيتين لشراء آلات لصالح هيئة السكك الحديد

السكة الحديد

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المنعقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على اتفاقيتين دوليتين تم إحالتهما من المجلس للتأكد من تطابقهما مع الدستور والقانون.

والاتفاقيتان كما يلي:

الأولى:

قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط الموقعة في القاهرة بتاريخ 6 يوليو 2021.

الثانية:

قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهئية القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات واللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آليتين للتسوية والبطانة والدك وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها الموقع بتاريخ 28 يوليو 2021، لعدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس فيهما.​

هيئة السكك الحديد مجلس النواب إبراهيم الهنيدي منتدى غاز شرق المتوسط

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