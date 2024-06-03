وزير النقل: 231% نموًا في أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية

كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 والتي تقدر بنحو 90 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيه "فعلي" العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 10.7%، ومقابل 75 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 20%.

كما تم استعراض صافي الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 827.5 مليون جنيه، مقابل 365 مليونًا في "فعلي" العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 126.8% ومقابل 250 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 231%.

وبلغت جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها مبلغ 15.5 مليون جنيه، وتم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر لهذه الشركة العريقة والاهتمام بزيادة عدد الأتوبيسات السياحية الجديدة والاهتمام بنشاط السياحة الدينية (حج – عمرة) بالإضافة إلى إدخال أنشطة جديدة للشركة مثل نشاط إدارة وتشغيل المناطق اللوجستية والارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة وأن تكون باعلى جودة مع استمرار تدريب وتأهيل العاملين بالشركة.

وأشاد وزير النقل، خلال الجمعية العامة للشركه، بتطور مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها، مؤكدًا ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها، ودعم الشركات بأحدث المعدات والاجهزة والأتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي، والمتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لكل شركة لخطط التطوير بها وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة.

وأشار إلى أن الحافز لمن يستحق وأن على الجميع بذل الجهود لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة.