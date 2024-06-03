669 مليون جنيه.. وزير النقل يناقش موازنة شركة المستودعات العامة المصرية

كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025 والتي تقدر بنحو 669 مليون جنيه، مقابل 656 مليون جنيهًا في "فعلي العام السابق" 2022/2023 بنسبة نمو 1.9%، ومقابل 580 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 15.3%.

كما تم استعراض صافي الأرباح المتوقعة للشركة بمبلغ 173 مليون جنيه، مقابل 184 مليونًا في "فعلي العام السابق" 2022/2023 بنسبة انخفاض 6%، ومقابل 140 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 23.6%.

وبلغت جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها مبلغ 60 مليون جنيهًا، كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركي، حيث تأسست الشركة في الخامس عشر من ديسمبر عام 1943، وتدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كل البضائع والحاويات بموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسويس ونويبع والأدبية وسفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بالقباري، كما تمتلك الشركة أسطولًا ضخمًا من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأي موقع بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشاد وزير النقل، خلال الجمعية العامة للشركة بتطور مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها، مؤكدًا ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها، ودعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة والأتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي، والمتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لكل شركة لخطط التطوير بها وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة، مشيرًا إلى أن الحافز لمن يستحق وأن على الجميع بذل كل الجهود لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة.