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BBC

صور.. كيف تصرف 10 كيلو دقيق مدعم شهريًّا من وزارة التموين؟

11:35 ص الإثنين 03 يونيو 2024
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم
  • عرض 14 صورة
    دقيق مدعم

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كتب- محمد سامي:
قالت وزارة التموين إنها مستمرة في صرف الخبز المدعم للمواطنين بواقع 5 أرغفة لكل مواطن، مقابل 1 جنيه، وتصرف أيضًا 10 كيلوجرامات دقيقًا مدعمًا شهريًّا بسعر 30 جنيهًا للفرد المقيد على البطاقة، كبديل عن الخبز المدعم لمَن يريد الحصول على الدقيق؛ خصوصًا في المناطق التي توجد فيها مستودعات دقيق، والتي غالبًا في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري.

ونوهت الوزارة بأنها تصرف كمية من الدقيق المدعم شهريًّا للفرد، وذلك للأسر التي ترغب في الحصول على الدقيق بدلًا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلعَ الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات بجانب الخبز المدعم، وتبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميًّا؛ بما يعادل 150 رغيفًا شهريًّا بسعر الرغيف 20 قرشًا، وبسعر إجمالي 30 جنيهًا لعدد الـ150 رغيفًا، وهو نفس ثمن حصة المواطن من الدقيق المدعم؛ وهو 10 كيلوجرامات شهريًّا في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلًا من الخبز، وتوفر الوزارة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

دقيق مدعم وزارة التموين صرف الخبز المدعم
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