جوتيريش: أكثر من مليار شخص يعيشون في مستوطنات عشوائية

كتب- محمد نصار:

ألقت إلينا بانوفا، ممثل الأمم المتحدة المقيم في القاهرة، كلمة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي على أرض مدينة الأقصر.

وقال جوتيريش، في كلمته، إن المدن هي مراكز الابتكار والإبداع البشري فضلا عن كونها مراكز محتملة للعمل التحويلي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم خال من الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ.

وأكد الأمن العام للأمم المتحدة: اليوم العالمي للمدن لهذا العام تحت عنوان "تكييف المدن من أجل التأقلم مع تغير المناخ".

وتابع: في وقت يجب أن تكون فيه المدن أقدر على التكيف من أي وقت مضى. فقد كانت بؤرا لتفشي جائحة كورونا وهي على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.

وواصل: يعيش أكثر من مليار شخص في مستوطنات عشوائية، 70 في المائة منهم معرضون بشدة للتأثر بتغير المناخ، ويمكن أن يعرض ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر من 800 مليون شخص في المدن الساحلية لخطر مباشر بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن 9% فقط من التمويل المناخي المخصص للمدن يوجه إلى تمويل أنشطة التكيف والقدرة على التكيف، وتتلقى المدن في البلدان النامية أقل بكثير مما تتلقاه البلدان المتقدمة النمو.

وتابع: هذا يجب أن يتغير إذ ينبغي أن يخصص نصف التمويل المناخي للتكيف، ونحن بحاجة إلى نهج شامل للجميع يركز على الناس لتخطيط المدن وبنائها وإدارتها.

واختتم جوتيريش كلمته بالقول: يمكن للمدن أن تنير الطريق نحو التعافي بشكل أفضل من الجائحة، والحد من الانبعاثات بالنطاق والسرعة اللذين يحتاجهما العالم، وتأمين مستقبل قادر على الصمود، وفي هذا اليوم العالمي للمدن، دعونا نجدد عزمنا على مواجهة التحديات الحضرية، وتخفيف المخاطر، وإيجاد حلول دائمة.