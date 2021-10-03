في 14 خطوة.. كيف تقيّم فاتورة استهلاك "الكهرباء" بطريقة صحيحة؟
كتب- محمد صلاح:
قدم مصدر بمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شرحًا مبسطًا للخانات الموجودة في فاتورة الكهرباء الشهرية، حتى يتمكن المستهلك من قراءة الفاتورة بشكل سليم والتأكد من صحتها ودقتها.
أولًا- خانة رسوم النظافة:
طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.
ثانيًا- خانة حاليًا:
تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.
ثالثًا- خانة سابقة:
تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.
رابعًا- خانة الاستهلاك:
توضح عدد الكيلو وات في كل ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.
خامسًا- خانة قيمة الاستهلاك:
توضح تكلفة عدد الكيلو وات في كل ساعة يتم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.
سادسًا- خانة رسوم:
يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة.
سابعًا- خانة تسويات ورسوم:
توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.
ثامنًا- الإجمالي:
المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.
تاسعًا- خانة رقم اللوحة:
رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.
عاشرًا- خانة تاريخ الإصدار:
توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.
الحادي عشر- خانة منطقة:
تحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.
الثاني عشر- خانة إدارة:
تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.
الثالث عشر- خانة رصيد أقساط:
التي يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.
الرابع عشر- خانة المطلوب سداده:
وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.
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