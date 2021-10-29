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في عيدها السنوي.. الإنتاج الحربي" تطلق فيلم "خطوات المستقبل"

02:48 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
في عيدها السنوي.. الإنتاج الحربي" تطلق فيلم "خطوات المستقبل"

وزارة الإنتاج الحربي

كتب - محمد سامي"

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الجمعة، "برومو" فيلم بعنوان "خطوات المستقبل" والذي يتحدث عن إنجازاتها في العام الماضي.

ويرصد الفيلم بعض إنجازات الوزارة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بعملية التطوير والتحديث.

ويذاع الفيلم كاملا في الاحتفال السنوي للإنتاج الحربي المقرر عقده خلال عدة أيام.

وزارة الإنتاج الحربي فيلم خطوات المستقبل عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي

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