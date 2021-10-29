كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد بالإصابات.. والصحة العالمية: نحتاج عشرات المليارات لتوفير اللقاحات

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية العديد من الأحداث المحلية والدولية فيما يتعلق بتطورات فيروس كورونا المستجد، كان من بينها إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 443 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276801 حتى اليوم.

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