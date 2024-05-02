"سنين عجاف".. محمود سعد: هذه أصعب مرحلة في الحياة -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمود سعد، إن مرحلة التقدم في العمر وظهور علاماته هي أصعب مرحلة في حياة الأزواج.

وقدم "سعد"، خلال فيديو على صفحته الرسمية عبر منصة "تيك توك"، نصيحة للأزواج في مرحلة العمر المتقدم قائلًا: "السن الكبير يحتاج للود، دي سنين عجاف ومن أصعب مراحل الحياة الزوجية التي تستلزم تعاون بين الطرفين".

وتابع الإعلامي من سمات فترة الشباب الإنشغال بالعمل وتربية الأطفال، ولكن مع تقدم الزوجين في السن تسيطر "الكنبة الصامتة" على ملامح حياتهما، مشددًا على ضرورة تعاون الزوجين للعمل على اكتشاف نواحي جديدة تعيد صياغة العلاقة بينهما لتجنب الفتور والملل.