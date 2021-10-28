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وزير الصحة الألماني يدعو إلى تلقي جرعات تعزيزية ضد كورونا

05:13 م الخميس 28 أكتوبر 2021
وزير الصحة الألماني يدعو إلى تلقي جرعات تعزيزية ضد كورونا

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

برلين- (د ب أ):

دعا ينس شبان، القائم بأعمال وزير الصحة في ألمانيا لحين تشكيل حكومة جديدة، إلى الإقبال على تلقي جرعات تعزيزية ضد فيروس كورونا المستجد، وقد تلقى شبان نفسه جرعة معززة اليوم الخميس.

وأوضح شبان في بيان نشرته الوزارة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم: "ادعو إلى أن يفعل الكثيرون ذلك أيضا... عززوا المناعة من أجل الشتاء!".

وأضاف شبان اليوم أنه تم تسجيل رقم قياسي في إعطاء الجرعات التعزيزية أمس الأربعاء، بواقع أكثر من 100 ألف جرعة، للمرة الأولى في يوم واحد.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ"، تم تلقي 102 ألفا و400 جرعة لقاح تعزيزية أمس، ليصبح عدد الأشخاص الذين تلقوها 8ر1 مليون شخص.

يشار إلى أن عرض تلقي جرعة معززة في مواجهة كورونا بعد مرور 6 أشهر، على الأقل، من تلقي تطعيم كامل، متاح في ألمانيا منذ أيلول/سبتمبر الماضي بالنسبة لكبار السن والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

ينس شبان وزير الصحة الألماني فيروس كورونا لقاح كورونا

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