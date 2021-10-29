حدث ليلاً| تكليف خالد عبدالغفار بمهام وزيرة الصحة.. وقرار حكومي بتحديد سعر بيع الغاز للأنشطة الصناعي

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

بعد منشور هيكل.. تعرف على حقيقة وفاة مرتضى منصور

نشرت الصفحة الرسمية لأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، منشورًا قالت فيه إن المستشار مرتضى منصور تعرض لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

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رئيس الوزراء يكلف وزير التعليم العالي بمهام هالة زايد

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، قرارًا بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها.

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يطبق بعد أيام.. قرار حكومي بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للانشطة الصناعية .

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فقد ٢٠ كيلوجراما.. تقرير استخباراتي يكشف حالة زعيم كوريا الشمالية

أبلغت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية البرلمان، الخميس، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون فقد نحو 20 كيلوجراما من وزنه مؤخرا، لكنه لا يزال بصحة جيدة، ويحاول تعزيز الولاء العام له أمام المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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إبراهيم عيسى: الإحساس بالدين كمحفز روحي وصوفي متواجد في عهد السيسي ومحمد نجيب

أكد الاعلامي إبراهيم عيسى أن القوى الظلامية والإرهابية تستغل قدرتها على التنظيم للعصف بمنجزات حرية الشعوب العربية، مضيفًا: "المجتمعات العربية تجد نفسها أمام غموض اللحظة التي تلي الخروج سعيًا للحرية".

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أحمد كريمة عن نقل كلية خنزير لإنسان: "حنقابل ربنا بعضو نجس ومحرم شرعًا"

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الاستعانة بأعضاء الخنزير في جسم الإنسان حرام شرعًا وإنه لا يجوز زراعة كلى خنزير داخل جسم إنسان.

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مصطفى وزيري: احتفالية طريق الكباش خلال الأسابيع القليلة الماضية وسيتغنى بها العالم

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن احتفالية طريق الكباش ستكون خلال الأسابيع القليلة الماضية من خلال احتفالية رائعة سيتغنى بها العالم أجمع.

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"فيسبوك بقى ميتا".. كل ما تود معرفته عن تقنيات "metaverse": شيء لا يصدقه عقل‎‎

تحت شعار "الاتصال يتطور ونحن كذلك".. دشنت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، بداية حقبة جديدة من التواصل الاجتماعي أسمتها "metaverse" لتعكس بذلك التزامها بمستقبل وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تطورًا في العقد المقبل.

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رئيس مخابرات كوريا الجنوبية يلمح إلى إمكانية نهاية الحرب الكورية

نقل المشرع الكوري الجنوبي كيم بيونج كي عن رئيس جهاز المخابرات الوطني بارك جي وون في جلسة برلمانية قوله إنه ربما يُعقد اجتماع بين سول وبيونج يانج لإجراء مناقشة بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية ، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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كيري: قمة المناخ "كوب 26" فرصة لتحقيق انتصار للقرن المقبل

وصف مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 26" في جلاسجو المقرر مطلع الأسبوع بأنه "فرصة لتحقيق انتصار للقرن المقبل، وللحياة على هذا الكوكب" .

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رئيس مصر للطيران: أسطول الشركة الجديد خفض استهلاك الوقود بمعدل 20%

أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة تعد حديث العالم، وعلى قائمة أولويات الشركة في ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمي، مضيفًا: "ساعدنا الاستثمار في تعزيز أسطولنا بطائرات حديثة من تحسين التشغيل واستهلاك الوقود، وساهم ذلك في تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20%، ما ساعد على خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخي".

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أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة بالدرجات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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البرهان يكشف أسماء أول المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء بالحكومة المرتقبة

أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أن الدكتور عبد الله حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المرتقب رغم تحفظه، مؤكدا تجديد محاولاتهم لإقناعه لخدمة الشعب وإكمال المسيرة التي بدأناها سويا.

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