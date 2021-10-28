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رئيس مصر للطيران: أسطول الشركة الجديد خفض استهلاك الوقود بمعدل 20%

11:22 م الخميس 28 أكتوبر 2021
رئيس مصر للطيران: أسطول الشركة الجديد خفض استهلاك الوقود بمعدل 20%

كتب- محمد عبيد:

أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة تعد حديث العالم، وعلى قائمة أولويات الشركة في ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمي، مضيفًا: "ساعدنا الاستثمار في تعزيز أسطولنا بطائرات حديثة من تحسين التشغيل واستهلاك الوقود، وساهم ذلك في تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20%، ما ساعد على خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخي".

وأشار أبو العينين، في بيان له، إلى أن الشركة نجحت في إدارة المخلفات بالشكل الأمثل من خلال إعادة تدوير المواد المستخدمة، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية، والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال المباني صديقة البيئة مثل مستشفى مصر للطيران، والبحث في مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية، ما يؤدي إلى تقليل الوطأة الحرارية ودراسة استخدام الوقود المستدام.

وأضاف رئيس القابضة أن الشركة الوطنية نجحت في مجال التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والحلول المبتكرة، لتعزيز الأداء البيئي، وخفض الانبعاثات أسوة بالاتجاه العالمي لشركات الطيران الكبرى، والحفاظ على الأداء البيئي في خفض الانبعاثات.

عمرو أبوالعينين استهلاك الوقود الوقود شركة مصر للطيران

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