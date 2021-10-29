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بعد منشور هيكل.. تعرف على حقيقة وفاة مرتضى منصور

02:41 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
بعد منشور هيكل.. تعرف على حقيقة وفاة مرتضى منصور

أسامة هيكل

كتب - مينا غالي:

نشرت الصفحة الرسمية لأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، منشورًا قالت فيه إن المستشار مرتضى منصور تعرض لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

وقبل ساعات، قالت أمل فوزي الكاتبة الصحفية وزوجة هيكل، عبر صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، إن صفحة زوجها تعرضت للاختراق، محذرةً من أن أي رسائل قد ترسل من الصفحة غير مسؤولة عنها.

وفي الوقت نفسه، أدلى أحمد مرتضى منصور بتصريحات أكد فيها عدم صحة ما أشيع عن وفاة والده.​

أسامة هيكل مرتضى منصور وفاة مرتضى منصور أزمة قلبية

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