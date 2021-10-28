أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة بالدرجات

كتب- محمود مصطفى:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن يسود الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وحتى الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من الساحل الشمالي وشمال الدلتا "مطروح ـ الإسكندرية ـ البحيرة ـ كفر الشيخ-الدقهلية ـ دمياط" على فترات متقطعة "50:30" % تقريبا، وخفيفة على مناطق جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة "20%"% تقريبا.

وتوقعت الهيئة، ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

​