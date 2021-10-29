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رئيس الوزراء يكلف وزير التعليم العالي بمهام هالة زايد

02:19 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء يكلف وزير التعليم العالي بمهام هالة زايد

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد سامي:

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، قرارًا بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها.

وقال الدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل وأستاذ أمراض القلب والطبيب المعالج للدكتورة هالة زايد، الأربعاء، إن حالة الأخيرة مستقرة ومطمئنة من الناحية الطبية.

وأضاف حسين لمصراوي: "الدكتورة هالة خرجت فجر اليوم، وحالتها كويسة جدا، ومقدرش أقول تفاصيل أكتر من كده عن طبيعة حالتها الصحية، هي اللي تقول مش الطبيب اللي بيعالجها".

وتعرضت الدكتورة هالة زايد، الثلاثاء، لأزمة قلبية مفاجئة، نقلت على إثرها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم عمل قسطرة قلبية ومتابعة حالتها.

ووفقا لمصادر مقربة أوصي الفريق الطبي بمنع الزيارة عنها حتى استقرار حالتها نهائيا.​

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مصطفى مدبولي وزارة التعليم العالي هالة زايد خالد عبدالغفار

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