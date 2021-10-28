تفاصيل لقاء البابا تواضروس بوفد إعلامي سوداني

مفتي الجمهورية: مصر تعيش نموذجًا فريدًا في الحوار والتعددية

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس وفدًا إعلاميًّا من جمهورية السودان وبرفقتهم وفدًا من وزارة الدولة للإعلام المصرية برئاسة مساعد الوزير اللواء ناصر رضا، ضم عددًا من الصحفيين ومقدمي البرامج بالتلفزيون والإذاعة السودانيَّيْن.

رحب البابا بأعضاء الوفد ومرافقيهم مشيدًا بالعلاقة التي تربط مصر بالسودان واصفًا إياها بالممتدة بحكم التاريخ والجغرافيا، حيث يربطهما نهر النيل في القلب.

ثم تحدث عن مصر مشيرًا إلى أنها شهدت عدة حضارات تعاقبت عليها في تواصل على مر العصور الفرعونية والمسيحية والإسلامية، ثم بحكم أنها تطل على البحر المتوسط، تأثرت بالحضارتين الرومانية واليونانية إلى جانب وجودها في قارة إفريقيا وكذلك دخول الثقافة العربية إليها كل هذا أدى إلى تراكم رصيد معرفي وثقافي كبير في وعي المصريين. وأشار إلى أن المصريين يعتبرون أن النيل أبوهم والأرض أمهم، وهم يأخذون من نهر النيل أربعة أشياء: المياه، والهدوء والحياة المعتدلة، والوحدة الوطنية الطبيعية، وروح العبادة.

وقال البابا إنه زار السودان مرتين (قبل البطريركية) في عامي 2001 و2003، وتجول في عدة مدن، ووصفها بأنها بلد جميلة وأهلها طيبون.

وعن الكنيسة القبطية قال قداسة البابا: "إنها من أقدم كنائس العالم، تأسست في القرن الأول الميلادي على يد القديس مرقس أحد تلاميذ السيد المسيح الذي استشهد في الإسكندرية، لذا فإن لقب بابا الكنيسة القبطية هو (بابا الإسكندرية)."

وأضاف: "علينا مسؤولية روحية وهي أن يعرف الإنسان الله ليصل إلى السماء، ومسؤولية اجتماعية ومن خلالها نخدم المجتمع عن طريق إنشاء مدارس ومستشفيات... إلخ لخدمة كل المصريين".

وأما عن الكنيسة القبطية في السودان قال: "لنا في السودان أسقفان هما الأنبا إيليا أسقف الخرطوم، وهو سوداني الجنسية والأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأمدرمان، الذي منحته الدولة الجنسية السودانية".