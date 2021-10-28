وزيرا الري والتعليم العالي يشاركان فى جلسة "الابتكار في العلوم المائية"

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، في الجلسة العامة المنعقدة في إطار أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "الابتكار في العلوم المائية".

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن وزارة الموارد المائية والري تبدى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والاستفادة من كافة الابتكارات والبحوث العلمية فى مجال المياه والتي تسهم فى حسن إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وقام بإدارة الجلسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم نائب رئيس جامعة آخن الألمانية للعلاقات الأفريقية.

وجرت العديد من النقاشات مع ستة متحدثين متميزين حول الابتكارات المختلفة في التخصصات ذات الصلة بالموارد المائية وعلوم المياه وتأثيرها على الطلب على الموارد المائية وعلى البيئة أيضًا، من حيث الاستدامة والإدارة، بالإضافة إلى القدرة على التنبؤ بالآثار الاجتماعية والاقتصادية على البيئات المختلفة حال تطبيق هذه الابتكارات.