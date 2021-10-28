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التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 4 دورات تدريبية الأسبوع القادم

01:09 م الخميس 28 أكتوبر 2021
التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 4 دورات تدريبية الأسبوع القادم

مركز التنمية المحلية بسقارة

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم، 4 دورات تدريبية جديدة هي: أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورًا، وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، و برنامج Autocad للمهندسين بالإدارات الهندسية وإدارات التخطيط و إدارة المشروعات، إضافة إلى دورة لغة إنجليزية، فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي للوظائف القيادية للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 160 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات بما ينعكس على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحا أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، ويفتح آفاقًا جديدة أمامهم، ويتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

وأوضح أن هناك تغيرا ملحوظا شهدته الإدارة المحلية على مستوى القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها خلال الخطط التدريبية للمحليات وهو ما ظهر جليا في تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج Spss، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط و المتابعة و الرقابة، وإدارة المشروعات pmp واستفاد من دورات الأسبوع الحالي عدد 94 متدربًا من جميع المحافظات.

مركز التنمية المحلية بسقارة دورات تدريبية دورة لغة إنجليزية اللواء محمود شعراوي

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