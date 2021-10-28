وزير العدل: إعفاء المحامين من مقابل التسجيل في خدمة رفع الدعاوى عن بعد

كتب- مينا غالي:

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، إعفاء المحامين من مقابل التسجيل في خدمة رفع الدعوى عن بعد، وذلك دعما للمحامين.

وقال مروان، خلال مشاركته في مؤتمر يوم المحاماة، الخميس: منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصري، واليوم احتفالية يوم المحاماة، وكلاهما برعاية الرئيس السيسي ومعهما قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، حتى تنطلق مصر في مجال طبيعي نحو التنمية الشاملة.

وأكد وزير العدل على أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة، وهي أيضا وجه من أوجه العدالة ومن أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن تطوير منظومة العدالة يأتي بمساندة المحامين ومن ذلك رفع الدعاوى عن بعد والتعامل إلكترونيا دون الذهاب إلى المحكمة، واستخدام محررات لا يمكن تزويرها، واستخراج التوكيلات إلكترونيا، ومشروع التقاضي الكامل عن بعد في المحاكم الاقتصادية، وفي الطريق مزيد من المشروعات التي تواكب متطلبات العصر الحديث.

وتابع: التراث زاخر بالنماذج العظيمة للمحامين ومرافعاتهم المسجلة، وظننا بالمحامين أن يتمثلوا النماذج العظيمة في تاريخهم، حرصا على الالتزام برسالة المهنة.