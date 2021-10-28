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التضامن تحسم الجدل بشأن إيقاف بعض بطاقات مستفيدي "تكافل وكرامة" خلال أكتوبر

10:56 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
التضامن تحسم الجدل بشأن إيقاف بعض بطاقات مستفيدي "تكافل وكرامة" خلال أكتوبر

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن إيقاف بعض بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي معاش "تكافل وكرامة" خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقال المركز، في بيان، الخميس، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي معاش "تكافل وكرامة" خلال شهر أكتوبر الجاري، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت التضامن انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" ببطاقات الصرف من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بشكل طبيعي طالما تتوافر بهم جميع شروط استحقاق المساعدة، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: "https://tk.moss.gov.eg/"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

وفي سياق متصل، تتمثل شروط الاستهداف لبرنامج "تكافل وكرامة" في: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثمانية عشر عاماً، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كافة المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة": (من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً فما فوق - من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة - الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقاً للتحققات المختلفة).​

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بطاقات الصرف الخاصة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

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