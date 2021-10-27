مفتي الجمهورية: مصر تقدِّر علاقات الصداقة مع البوسنة والهرسك

كتب - محمود مصطفى:

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن مصر تقدِّر علاقات الصداقة مع البوسنة والهرسك، ناقلًا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبوسنة حكومة وشعبًا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين سوف تشهد طفرة كبيرة.

وأوضح خلال لقائه اليوم الأربعاء مع شفيق جعفروفيتش عضو مجلس الرئاسة عن البوشناق بمقر الرئاسة في إطار زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك، أن هناك علاقات دينية تاريخية طويلة بين البوسنة ومصر، مشيرًا إلى أن رؤساء العالم والمفتين في البوسنة هم من خريجي الأزهر الشريف، وتربطنا بهم علاقات طيبة، ومؤكدًا أن علماء البوسنة يمثلون نقطة ضوء كبيرة، وأن مصر لديها الكثير لتعطيه لدول العالم من خلال الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، معربا عن اعتزازه بطلاب البوسنة والهرسك وحرصهم على التعلم الديني، مثمنًا التعاون مع البوسنة في هذا الإطار.

وأكد أن الفتوى أداة للاستقرار والتحضر والتقدم، ولكي تؤدى هذا الدور لا بد من التأهيل الحقيقي لمن يتولى الإفتاء، موضحًا أنه قبل صدور أي فتوى لا بد من وجود معايير واضحة، أهمها الحفاظ على استقرار المجتمعات، وكذلك وحدة المجتمعات، وخصوصية المجتمعات، لافتا النظر إلى إنشاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في عام 2015، لتكون قِبلةً جامعةً لمؤسسات وهيئات الفتوى في العالم، مشيرًا إلى أن البوسنة والهرسك حاضرة بقوة في الأمانة من خلال أعلامها ممثلين في الشيخ حسين كافازوفيتش والشيخ سيرتش، قائلًا: "نستطيع أن نتعاون معًا للحفاظ على شعوبنا".

وقال مفتي الجمهورية إن شعب البوسنة يعبر عن شخصية المسلم الحقيقي، كما تطرق إلى قضية التعددية والتعايش السلمي وذكر منها التجربة المصرية، وأشار إلى أن تجربة الدولة الإسلامية في عصر الرسول هي تجربة قديمة منذ فتح مصر، والمصريون سواء أمام القانون منذ دستور عام 1923، مشيرًا إلى صدور قانون جديد موحد لدُور العبادة، وأنه عند بناء العاصمة الإدارية الجديدة، كان الرئيس السيسي حريصًا على بناء المسجد إلى جوار الكنيسة، وهذه السماحة تعلمناها من رسول الله، وهى أيضًا رسالة للمسلم كي ينطلق ويتعايش ويدير حوارًا إيجابيًّا مع الآخر.

وأضاف "علينا أن نظهر الإسلام بصورة حضارية، فالرسول كان نموذجًا للتعايش في مكة، وعند هجرته وضع وثيقة المدينة المنورة للتعايش. وأشار إلى أنه عندما يصدر فتوى يضع في اعتباره أننا نريد الإسلام في صورته الحضارية، وليس كما تريد الجماعات المتطرفة. وأكد فضيلته أن مصر اتخذت المنهج الإسلامي في التعايش، وتصدت للأفكار المتطرفة وتحصين الشباب". وتابع "في 2014 أنشأنا أول مرصد لرصد الأفكار المتطرفة، يعمل على مدار الساعة، وأصدرنا من خلاله ما يزيد عن 600 تقرير كلها تناقش المفاهيم المتطرفة".

وأكد أننا أمام مسئولية كبيرة تحتاج إلى التعاون الدولي لمواجهة التطرف، ومصر تكافح التطرف نيابة عن العالم كله، ولم تقف عند هذا الحد، بل أطلقت مبادرات البناء والتنمية، ومكافحة الفقر والجهل والمرض، نحو: مبادرة حياة كريمة، وغيرها من مبادرات صحية واقتصادية أيضًا. ونبه مشددًا: علينا كعلماء أن نقوم بمسئوليتنا كاملة.

وأوضح أن هذه الزيارة التي يقوم بها تعطي الدافع لتعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية والمشيخة الإسلامية في البوسنة، خاصة في مجال التأهيل والتدريب وبناء القدرات.

بدوره، قال جعفروفيتش إن تأسيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أمر يحظى بقبول عالمي، وهو خطوة لضبط الفتاوى، مشيرًا إلى أن البوسنة والهرسك بلد أوربي يسعى للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوربي، معربًا عن رغبتهم بالدخول في هذه التحالفات مع حفاظهم على الخصوصية الثقافية والعرقية والدينية.

وأضاف أن البوسنة حققت معادلة للتعايش السلمي مع الآخرين، موضحًا أن المشيخة الإسلامية قامت بدَور مهم للحفاظ على الاستقرار، وأنهم معتزون بإسلامهم وتقاليدهم الإسلامية، وأن لديهم اليوم دولة مستقلة تتعايش مع الشعوب والأعراق الأخرى، مؤكدا جعفروفيتش أن الدين لديهم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأزهر الشريف، معتبرين جامعة الأزهر جزءًا من تقاليدهم.

وفيما يخص علاقات البلدين، قال جعفروفيتش "إن مصر بلد مهم، وهو يمثل رمانة الميزان في الشرق الأوسط والعالم ككل". و"يجب أن نسعى بكل ما أوتينا من عزم للتقارب فيما بيننا، ولا بد أن نتجاوز أي صعوبات في سبيل ذلك".

وأعرب جعفروفيتش عن ترحيبه بفضيلة المفتي في البوسنة والهرسك، مؤكدًا متانة العلاقات المتبادلة بين البلدين، ومتطلعًا إلى مزيد من الدفع بالعلاقات الحالية نحو المستوى المطلوب على كافة الأصعدة، مشددًا على أن مصر بلد مهم بالنسبة للبوسنة والهرسك، مثمنًا تحقيق مصر تقدمًا حضاريًّا في شتى المجالات، وتشوف لتقوية مجالات التعاون.

وأوضح أن البوسنة دولة متعددة الديانات والأعراق، وجميع المسلمين فيها يوقرون الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الكثير منهم تلقى العلوم داخل أروقته. وأكد أن الإسلام في البوسنة يمتد لعصور، ويتناغم مع البيئة التي نعيش فيها، والدليل على أن الإسلام هنا مقبول وموجود هو بقاؤه على مر هذه العصور، مؤكدًا أن المسلمين هنا جزء من الأمة الإسلامية.