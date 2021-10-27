كورونا في 24 ساعة| 871 إصابة جديدة.. والصحة العالمية تُشيد بالإدارة المصرية للجائحة

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية العديد من الأحداث المحلية والدولية فيما يتعلق بتطورات فيروس كورونا المستجد، كان من بينها إعلان وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 875 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 275637 حتى اليوم.

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