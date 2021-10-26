الصحة العالمية: كوريا الشمالية لم تبلغ عن أي إصابات بكورونا

سول - أ ش أ:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد على حوالي 42 ألف شخص لكنها لم تجد أي إصابات.

وذكرت المنظمة - في تقرير أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية مقتطفات منه تتعلق بكوريا الشمالية - أن هناك 678 شخصًا في بيونج يانج قاموا بإجراء اختبار فيروس كورونا في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر، لكن تبين أنه جميع النتائج سلبية.

وأفاد تقرير المنظمة بأنه من بين الكوريين الشماليين الذين تم اختبارهم حديثا، أصيب 113 شخصا بمرض شبيه بالإنفلونزا أو التهابات تنفسية حادة، بينما كان الباقون من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبهذا الاختبار يبلغ العدد الإجمالي للكوريين الشماليين الذين خضعوا للاختبار إلى 42 ألفا و773 شخصا.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت خلوها من فيروس كورونا، مع اتخاذ مجموعة من إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك الضوابط الصارمة على الحدود.​