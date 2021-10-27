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أمطار وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الاثنين المقبل

08:00 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
أمطار وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الاثنين المقبل

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء 27 أكتوبر إلى الاثنين 1 نوفمبر، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الخميس يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى الاقهرة بقيت تتراوح بين درجة ودرجتين.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة أيام الأربعاء والخميس والجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 20% إلى 30%.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية طقس معتدل درجات الحرارة

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