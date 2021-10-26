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خلال زيارته للكنيسة المصرية في باريس.. بطريرك السريان: تلقيت دراستي على يد البابا شنودة

07:58 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
خلال زيارته للكنيسة المصرية في باريس.. بطريرك السريان: تلقيت دراستي على يد البابا شنودة

الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا

كتب- مينا غالي:

استقبل نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الاثنين قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مقر المطرانية بدراڤي، مع وفد من مطارنة وكهنة ورهبان الكنيسة السريانية أصحاب النيافة المطران مار جرجس كورية النائب البطريركي بباريس وبلچيكا ولوكسمبرج، والمطران مار تيموثاوس مطران حمص وحماة وطرطوس، والمطران مار يوسف السكرتير البطريركي، والأب يعقوب أيدين أقدم الكهنة السريان بباريس والأب الربان زكا جلما، وذلك بمناسبة زيارة قداسته الرعوية إلى كنيسة السريان الأرثوذكس بباريس.

شهد اللقاء كلمات لقداسة البطريرك سرد بها علاقته القوية بقداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية وأنه قضى 4 سنوات دراسية في الكلية الإكليريكية بالقاهرة حيث درس له المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث وعن قديسي الكنيستين من الأقباط والسريان الذين تبادلوا رئاسة الكنيستين على مر التاريخ.

كما رحب نيافة الأنبا مارك بقداسة البطريرك في كلمة ترحيبية. وشارك الأنبا مارك وعدد من كهنة الإيبارشية في القداس الذي أقامه قداسة البطريرك يوم الأحد.

البابا شنودة مار إغناطيوس أفرام الثاني البابا تواضروس الثاني الكنيسة السريانية الأرثوذكسية

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