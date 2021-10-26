تتوافق مع الحدود القصوى.. البيئة توضح موقف مصر من أكبر ملوثات البراكين



كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة، بيانًا بشأن نتائج منظومة رصد الهواء المحيط اللحظية ليوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك استمراراً لمتابعة وزارة البيئة للوضع البيئي لتأثيرات إنبعاثات براكين كمبرفيجا بجزيرة لابالما بأسبانيا وإتنا بإيطاليا على جودة الهواء بجمهورية مصر العربية.

وقالت الوزارة، إن مؤشرات جودة الهواء لغاز ثاني أكسيد الكبريت في الوضع الطبيعي لهذا الوقت من العام ولم تتأثر بأيه عوامل خارجية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لجودة الهواء بجمهورية مصر العربية من قبل وزارة البيئة والأجهزة الفنية التابعة لها بهدف تقصي الحقائق من خلال متابعة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية التابعة لوزارة البيئة والتي يبلغ عدد محطتها الآلية واللحظية 58 محطة لحظية.

وأصافت: مراجعات نتائج يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 أوضحت أن المتوسطات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت (الملوث الرئيسي لانبعاثات البراكين) تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي المسموح بها قانوناً بنسبة 100%.

وتابعت أنه بذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز ثاني أكسيد الكبريت في الوضع الطبيعي لهذا الوقت من العام ولم تتأثر بأية عوامل خارجية.

وتقوم وزارة البيئة في إطار مسئوليتها عن حماية البيئة المصرية بنشر تقارير الإنذار المبكر على المواطنين وتعريفهم بمستويات التلوث المتوقعة نتيجة تأثير العوامل الجوية في المناطق المختلفة من خلال تدشين رابط على موقع وزارة البيئة http://www.eeaa.gov.eg يمكن من خلاله متابعة نموذج مفصل لتقارير الإنذار المبكر لكافة مناطق الجمهورية.