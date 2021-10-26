جدول زمني.. "الصحفيين" تبدأ تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأعضائها

كتب- مينا غالى:

بدأت نقابة الصحفيين، اليوم، منح الصحفيين وأسرهم الجرعة الثانية للقاح كورونا، من الحاصلين على الجرعة الأولى وفق الجدول الزمني الذي حددته النقابة بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان.

ووفقًا للجدول، فإن اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر سيبدأ منح الجرعة الثانية لمن سبق وحصل على الجرعة الأولى 5 أكتوبر، فيما يحصل غدًا الأربعاء 27 أكتوبر على الجرعة الثانية، مَن سبق وحصل على الجرعة الأولى 6 أكتوبر.

ويوم الخميس 4 نوفمبر المقبل يحصل الجرعة الثانية، مَن سبق وحصل على الجرعة الأولى 14 أكتوبر، كما يتم يوم الثلاثاء 9 نوفمبر المقبل تقديم الجرعة الثانية، للحاصلين على الجرعة الأولى 19 أكتوبر، وكذلك تقديم الجرعة الثانية يوم الأربعاء 10 نوفمبر، لمن حصل على الجرعة الأولى 20 أكتوبر.

وأوضحت النقابة أنه حرصًا على تسهيل الإجراءات وحصول الزملاء على الجرعة الثانية، نأمل من الزملاء وأسرهم الالتزام بالمواعيد، وإحضار شهادة الحصول على الجرعة الأولى المدون بها التاريخ.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، استضافت لجنة من وزارة الصحة، لمنح الزملاء الصحفيين وأسرهم المسجلين على موقع الوزارة لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر النقابة، يومي الثلاثاء والأربعاء 4-5 أكتوبر الجاري، وتلقى اللقاح خلالهما 825 من الزملاء الصحفيين وأسرهم.

ووجه عبدالمجيد الشكر، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ولقطاع الطب الوقائي، والأطباء والأطقم المعاونة، لما يبذلونه من جهود عظيمة في مواجهة جائحة كورونا، بالشقين العلاجي والوقائي.

يأتي ذلك في ظل اتخاذ لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، لتقديم الخدمة للزملاء، وتيسير عمل اللجنة الطبية، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

فيما ستبدأ اللجنة منح الجرعة الثانية للأعضاء وأسرهم الحاصلين على الجرعة الأولى بداية من 26-27 أكتوبر، ووفق المعلن المدون لهم في بطاقات حصول على الجرعة الأولى، حيث يعلن تباعًا عن المواعيد.