محافظ الجيزة يتفقد أنتظام العملية التعليمية بمدارس البدرشين

كتب- محمد عبدالناصر:

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس والوقوف على الإلتزام بالإجراءات والضوابط التي تم وضعها لضمان مرور العملية التعليمية بدون معوقات.

وتفقد المحافظ مدرستى ميت رهينة الابتدائية والشهيد النقيب نصر عبدالحكيم الثانوية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين، حيث حرص على تفقد الفصول الدراسية والتواصل مع الطلبة والمدرسين للإطمئنان على سير العملية التعليمية ونسب الحضور والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وتابع المحافظ فعاليات تنفيذ الحملة القومية للكشف عن الانيميا والتقزم لطلبة المرحلة الابتدائية موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بحالة النظافة والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا لضمان سلامه الطلاب.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة البدرشين بمواصله مجهودات رفع المخلفات من محيط المدارس والتأكد من حاله النظافه مع رفع اي إشغالات أولا بأول والتأكد من وجود الأغطية على بالوعات الصرف وأعمدة الإنارة حفاظا علي السلامه العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.