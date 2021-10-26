العناني يجتمع مع مسئولي بيت الخبرة الإيطالي لتحديث استراتيجية السياحة

القاهرة- (أ ش أ):

عقد الدكتور خالد العناني وزير للسياحة والآثار، اجتماعًا مع مسئولي بيت الخبرة الإيطالي المكلف بتحديث الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر، والتي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وأطلع مسئولو بيت الخبرة الإيطالي، من خلال عرض تقديمي، الوزير، على الدراسات التي تمت خلال الفترة الماضية لتحديث هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بصناعة السياحة في مصر وبناء سياحة مسئولة ومستدامة مع مراعاة المستجدات السياحية والظروف الراهنة من متغيرات ومتطلبات السوق سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها والجديدة ولاسيما بعد أزمة جائحة كورونا، إلى جانب إطلاع الوزير على أعمال الفترة القادمة واللقاءات المهنية مع المسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص لاستكمال الدراسات التي يقومون بها لتحديث هذه الاستراتيجية.

كما ناقش الحضور التجهيزات الخاصة بتنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القليلة القادمة لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بمستجدات الأعمال الخاصة بعملية تحديث هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للسياحة في مصر كان قد تعاقد على تحديثها الاتحاد المصري للغرف السياحة مع بيت الخبرة الإيطالي المتخصص في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها بيت الخبرة ذاته عام 2009.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخرًا للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.​