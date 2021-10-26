Masrawy logo white

إيجابية ومحفزة.. أنور السادات يرحب بإلغاء مد حالة الطوارئ

11:23 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
إيجابية ومحفزة.. أنور السادات يرحب بإلغاء مد حالة الطوارئ

محمد أنور السادات

كتب- مصراوي:

أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سعادته وترحيبه بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، بما يبعث رسالة طمأنينة وأمان واستقرارويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويفتح أفاق جديدة لسوق العمل ويدفع حركة السياحة في مصر بعد سنوات عانى فيها القطاع أزمات عديدة على أثر التخوفات من غياب الوعي والاستقرار.

وأكد السادات أن إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد لكثيرين أيضا في الداخل والخارج أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا في طريق الاستقراروالتنمية المشهودة وعادت مرة أخرى واحة للأمن والأمان ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030 .

وبحسب بيان، اعتبر السادات القرار خطوة جيدة ومطلوبة يستتبعها خطوات وإجراءات لتحقيق ما تهدف إليه وتؤكد عليه الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي أطلقت مؤخرا . كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة للشركاء والأصدقاء بما يعزز الثقة والشراكة الحقيقية.​

محمد أنور السادات حزب الإصلاح والتنمية إلغاء مد حالة الطوارئ الرئيس السيسي حركة السياحة

الخبر التالى:

مش هتنزل من بيتك.. تعرف على تطبيقات "الكهرباء" لدفع الفواتير وقراءة العدادات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا