إيجابية ومحفزة.. أنور السادات يرحب بإلغاء مد حالة الطوارئ

كتب- مصراوي:

أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سعادته وترحيبه بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، بما يبعث رسالة طمأنينة وأمان واستقرارويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويفتح أفاق جديدة لسوق العمل ويدفع حركة السياحة في مصر بعد سنوات عانى فيها القطاع أزمات عديدة على أثر التخوفات من غياب الوعي والاستقرار.

وأكد السادات أن إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد لكثيرين أيضا في الداخل والخارج أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا في طريق الاستقراروالتنمية المشهودة وعادت مرة أخرى واحة للأمن والأمان ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030 .

وبحسب بيان، اعتبر السادات القرار خطوة جيدة ومطلوبة يستتبعها خطوات وإجراءات لتحقيق ما تهدف إليه وتؤكد عليه الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي أطلقت مؤخرا . كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة للشركاء والأصدقاء بما يعزز الثقة والشراكة الحقيقية.​