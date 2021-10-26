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مش هتنزل من بيتك.. تعرف على تطبيقات "الكهرباء" لدفع الفواتير وقراءة العدادات

11:24 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
مش هتنزل من بيتك.. تعرف على تطبيقات "الكهرباء" لدفع الفواتير وقراءة العدادات

تعرف على تطبيقات ''الكهرباء'' لدفع الفواتير وقراءة

كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك مساعي حثيثة من قِبل الوزارة للمضي قدمًا في رقمنة خدماتها اتساقًا مع توجه الدولة إلى ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق العديد من التطبيقات سواء من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر أو من خلال التليفون المحمول، والتي تتيح الحصول على خدمات الكهرباء، دون النزول من المنزل، وأهم هذه الخدمات هو دفع فواتير الكهرباء وتسجيل قراءة العداد الكهربائي وحساب قيمة الفاتورة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستقوم قريباً بتفعيل خدمة تسجيل قراءة استهلاك الكهرباء الشهري بالعدادات عبر موقعها الرسمي.

ويستعرض "مصراوي" برامج وتطبيقات دفع الفواتير وقراءة العداد التي تم إطلاقها، في ما يلي:

فواتير الكهرباء قراءة عداد الكهرباء تطبيقات الكهرباء وزارة الكهرباء تسجيل قراءة العداد

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