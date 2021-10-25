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وزير الري ونظيرته الكونغولية يبحثان مد التعاون بين البلدين 5 سنوات جديدة

10:42 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تقدمت بطلب لمد بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين في مجال المياه لمدة 5 سنوات جديدة بين عامي 2022/2027، مشيرة إلى رغبة بلادها في استمرار التعاون مع مصر في مجال المياه، والتي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها مركز التنبؤ بالفيضان بالعاصمة كينشاسا.

وتوجّه عبدالعاطي، اليوم الاثنين، بالدعوة لزيارة مصر مجددًا للقيام بجولة لتفقد عدد من المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها حاليًا في مجال تطوير وتحديث منظومة الري، وإعادة استخدام المياه والحماية من أخطار السيول.

محمد عبدالعاطي وزارة الري الكونغو إيف بازيبا ماسودي

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