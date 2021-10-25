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خلال زيارته باريس.. مدبولي يجتمع مع رؤساء مجموعة شركات فرنسية اليوم

10:09 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
خلال زيارته باريس.. مدبولي يجتمع مع رؤساء مجموعة شركات فرنسية اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته الرسمية إلى فرنسا اليوم، اجتماعا فى مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى، مع رؤساء مجموعة من أهم الشركات الفرنسية، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ينظمها خلال زيارته لفرنسا والتى بدات امس.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس أمس، فى مستهل زيارة يجرى خلالها مباحثات مع مسئولى عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر.

كما يُوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، كذلك يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديرى عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلى كبرى الشركات الفرنسية.

مصطفى مدبولى مجموعة شركات فرنسية فرنسا الاستثمار فى مصر

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