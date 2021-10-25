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السيسي يشاهد عروضا عسكرية خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية

10:13 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
السيسي يشاهد عروضا عسكرية خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

يشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، مجموعة من العروض المختلفة من طلبة الكلية الحربية خلال حفل تخرجهم.

وأظهرت العروض مدى اللياقة البدنية والذهنية التي يمتلكها الطلاب نتيجة التدريبات التي حصلوا عليها؟

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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