انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه

(مصراوي):

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، صباح اليوم الأحد، والذي يعقد للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية..التحديات والفرص"، وذلك حتى 28 أكتوبر الحالي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين الدوليين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

وتشهد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هذا العام، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن يحضر فعاليات الأسبوع نحو ألف مشارك فعلي، و800 مشارك "افتراضيا" عن بعد، فضلا عن حضور 20 وفدا وزاريا فعليا، و44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي.

وستتضمن الفعاليات عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، و7 اجتماعات رفيعة المستوى و70 جلسة فنية خاصة.

وستشهد فعاليات الأسبوع تنظيم جلسات رفيعة المستوى، من بينها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار مسئولي وزارات المياه والزراعة في الدول العربية، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.​